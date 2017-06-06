Стало известно, какие дороги будут перекрыты из-за ремонта в ближайшие сутки

Омских водителей предупредили о возможных затруднениях движения транспорта в связи с ремонтом городских магистралей.

С сегодняшнего вечера до завтрашнего утра дорожники будут ремонтировать покрытие на двенадцати городских магистралях. Автомобилистам советуют искать объездные пути, поскольку движение на участках этих дорог будет затруднено.

- По информации департамента городского хозяйства, с вечера 6 июня до утра 7 июня запланировано проведение дорожно-ремонтных работ на улицах 33-й Северной, Заозёрной, Госпитальной, Волгоградской, 22-го Декабря, Авиационной, Граничной, Гуртьева, Берёзовой, Ватутина, на Красноярском тракте и проспекте Королёва, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Отметим, что администрация Омска пообещала в текущем году привести в порядок 32 городских дороги. Полный список магистралей, на которых будет уложен новый асфальт, можно посмотреть здесь.