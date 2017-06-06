Стало известно, какие дороги будут перекрыты из-за ремонта в ближайшие сутки

С сегодняшнего вечера до завтрашнего утра дорожники будут ремонтировать покрытие на двенадцати городских магистралях. Автомобилистам советуют искать объездные пути, поскольку движение на участках этих дорог будет затруднено.
- По информации департамента городского хозяйства, с вечера 6 июня до утра 7 июня запланировано проведение дорожно-ремонтных работ на улицах 33-й Северной, Заозёрной, Госпитальной, Волгоградской, 22-го Декабря, Авиационной, Граничной, Гуртьева, Берёзовой, Ватутина, на Красноярском тракте и проспекте Королёва, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Отметим, что администрация Омска пообещала в текущем году привести в порядок 32 городских дороги. Полный список магистралей, на которых будет уложен новый асфальт, можно посмотреть здесь.
Во время прочитала, как раз про мою улицу написано, каждый день по ней проезжаю на машине, буду искать другой вариант