Прокуратура требует закрыть сайты, торгующие свидетельствами о сдаче ЕГЭ

За деньги любой желающий может приобрести не только официальную бумагу об успешной сдаче единого госэкзамена, но и купить аттестат или диплом.

Прокуратура Советского округа Омска в судебном порядке требует заблокировать два сайта в интернете, содержащие информацию о незаконной продаже свидетельств о результатах ЕГЭ, аттестатов и дипломов об образовании. Сайты были установлены в ходе проверки, проведённой надзорным ведомством. Здесь любой желающий может приобрести документы об образовании, не оканчивая вуз, школу или среднее специальное учебное заведение. Безусловно, заплатив за это определённую сумму.

Прокуратурой в суд направлены соответствующие заявления, которые находятся на рассмотрении Центрального суда Омска.