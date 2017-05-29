Прокуратура требует закрыть сайты, торгующие свидетельствами о сдаче ЕГЭ
Общество  •  29 мая 2017, 09:52, последнее обновление 29 мая 2017, 10:35  •  печать

Прокуратура требует закрыть сайты, торгующие свидетельствами о сдаче ЕГЭ

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За деньги любой желающий может приобрести не только официальную бумагу об успешной сдаче единого госэкзамена, но и купить аттестат или диплом.

Прокуратура Советского округа Омска в судебном порядке требует заблокировать два сайта в интернете, содержащие информацию о незаконной продаже свидетельств о результатах ЕГЭ, аттестатов и дипломов об образовании. Сайты были установлены в ходе проверки, проведённой надзорным ведомством. Здесь любой желающий может приобрести документы об образовании, не оканчивая вуз, школу или среднее специальное учебное заведение. Безусловно, заплатив за это определённую сумму.

Прокуратурой в суд направлены соответствующие заявления, которые находятся на рассмотрении Центрального суда Омска.

Теги  •  #диплом #ЕГЭ #прокуратура

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Комментарии
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Анна Мишина  •  29 мая 2017, 10:32

У нас за деньги можно приобрести почти все и учиться не обязательно, чтобы иметь диплом.

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