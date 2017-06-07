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Санврачи впервые выявили в Омской области ДНК живущего в глазах паразита
Общество  •   7 июня 2017, 11:50, последнее обновление 7 июня 2017, 11:59  •  печать

Санврачи впервые выявили в Омской области ДНК живущего в глазах паразита

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Роспотребнадзор сообщил о том, что на территории Омской области в прошлом году была впервые выявлена ДНК нематоды Dirofilaria. Паразит, которым человек заражается через укус комаров, может жить в глазах жертвы, избавиться от него можно лишь после хирургического вмешательства.

Как сообщается в опубликованном госдокладе Роспотребнадзора РФ "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году", дирофиляриозом (Dirofilaria repens) в Омской области оказались заражены 0,58 % домашних собак. Личинки рода Dirofilaria живут в организме животных (собаки и кошки) и переносятся кусающими их комарами (Aedes, Culex и Anopheles). После того, как заражённый комар кусает человека, паразит перебирается в человеческий организм.

В человеке Dirofilaria обитает в подкожных тканях, органах, перебирается в глаза. При этом человек является конечным пунктом путешествия личинки - она либо погибает в его организме (что может привести к сепсису), либо может быть удалена хирургическим путём. За период 1996-2001 года только в России выявлено 152 случая дирофиляриоза, главным образом у жителей эндемичных территорий юга страны. В ряде регионов Dirofilaria стала уже привычной, к примеру, в Ростовской области ежегодно выявляется до 12 случаев заболевания.

Теги  •  #комары #паразиты #черви

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  7 июня 2017, 13:36

ДНК паразита выявлена, но жаль, что это пока не может помочь бороться с ним эффективно без хирургического вмешательства.

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