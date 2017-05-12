Омская область готовится к чуме свиней и гриппу птиц

В Таврическом районе Омской области отработали действия по ликвидации очага африканской чумы свиней. В командно-штабных учениях приняли участие 100 сотрудников органов внутренних дел, спасательных, надзорных и ветеринарных служб, специалистов региональных Минсельхозпрода и Минздрава. На территории личного подсобного хозяйства в деревне Лапино отрабатывалась система взаимодействия областного эпизоотического отряда.

В эпизоотическом очаге были выставлены контрольно-пропускные пункты, оборудованные шлагбаумами и дезбарьерами, организована дезинфекция автотранспорта и объявлен карантин. Сотрудники МЧС отобрали патологический материал и утилизировали инфицированные объекты.

Омская область и соответствующие службы готовы к ликвидации очагов африканской чумы свиней и гриппу птиц, - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. - Мы всеми силами совместно с главным управлением ветеринарии Омской области, Россельхознадзором стараемся предотвратить завоз вредоносных вирусов в виде кормов и готовой продукции.

Африканская чума свиней приводит к полной потере поголовья и разорению хозяйств. Вакцины против заболевания не существует. Единственным способом борьбы считается ликвидация очага заражения.