Омичам рассказали про опасность заражения энцефалитом через молоко

На территории Омской области из 33 административных территорий 16 считаются эндемичными по заболеваниям, передаваемыми клещами. Третий год подряд в этот список входит и областной центр. В текущем году клещи уже покусали 248 омичей. Причём первый случай был зафиксирован в марте, хотя обычно членистоногие просыпаются не раньше апреля. Правда, специалисты говорят, что это была случайность, поскольку активность клещи начинают проявлять только тогда, когда на улице установится температура +8 градусов. Просыпаются паукообразные голодными и сразу начинают искать жертв для нападения.

Светлана Туморина

- Наиболее опасны самки, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" доцент кафедры эпидемиологии ОмГМУ Светлана Туморина. - Они откладывают очень большое количество яиц. Величайшее счастье, что из 1000 яиц образуется всего 10 взрослых особей. Самка после укуса увеличивается в размере в сто раз. Самцы же не присасываются, они могут тюкнуть один раз и отпасть. Мы можем даже не узнать, что он присасывался. И даже идентифицировать его укус сложно.

Клещи переносят такие опасные вирусы, как энцефалит, болезнь Лайма (боррелиоз). Это очень тяжёлые заболевания, поэтому омичам рекомендуют заниматься неспецифической профилактикой.

- Мы рекомендуем гражданам делать упор на неё, - заявила начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения Омской области Екатерина Бондарь. - Самоосмотры каждые 10-15 минут. Одежду нужно выбирать светлую, поскольку на ней будет легче увидеть клеща. Штаны необходимо заправлять в носки. Выезжая на природу, нужно тщательно выбирать место: чтобы не было сухостоя, травы. Если у вас есть домашнее животное, которое вы выгуливаете на улице, то необходимо каждый раз осматривать его после прогулки. Также существует опасность заражения через продукты питания - молоко. Если на эндемичной территории клещ мог укусить животное, а впоследствии его молоко выпил человек, то в его организм попадёт вирус энцефалита. Существуют и различные акарициды и репелленты. Репелленты отпугивают клеща, акарициды его убивают.

Екатерина Бондарь

Также действенной превентивной мерой станет прививка от клещевого энцефалита. По словам Екатерины Бондарь, омский Минздрав уже закупил 56 тысяч доз вакцины.

Если же клещ каким-то образом пробрался на тело и присосался, то пытаться вытащить его самостоятельно специалисты не рекомендуют. Лучшее решение - сразу обратиться за медицинской помощью. На территории Омской области находятся травматологические пункты, которые принимают людей с жалобами на укус клеща.

Фото Ильи Петрова