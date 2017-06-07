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Сделанные ко Дню Победы фото омских детей выбросили на помойку
Общество  •   7 июня 2017, 11:22, последнее обновление 7 июня 2017, 11:29  •  печать

Сделанные ко Дню Победы фото омских детей выбросили на помойку

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Омичи обнаружили на одной из городских свалок большое количество профессиональных фотографий детей. 

В социальных сетях появились фотографии стихийной свалки, расположенной на берегу Иртыша в микрорайоне Юбилейном. На снимках можно увидеть множество профессиональных детских фото, лежащих посреди прочего мусора. Внешний вид запечатлённых детей говорит о том, что фотосессия могла быть приурочена к какому-то военному празднику, скорее всего, ко Дню Победы. Как потом эти фото оказались на свалке, неизвестно.

- Фотографии, которые никто не выкупил, наверное, выбросили фотографы, которые ходят по детским садам, - предположила пользователь Наталья Седоплатова.

Омские фотографы уверены, что выбрасывать фотографии на помойку нельзя. Правда, по их словам, и привлечь к какой-либо ответственности автора оказавшихся на помойке снимков не получится.

- Я всегда поступаю по чести и совести, - сообщил "Омск Здесь" фотограф Сергей Сапоцкий. - Я обычно сжигаю непригодившиеся снимки. Но выбрасывать их в мусорку неправильно. Правда, это нигде не оговорено, и фотографа за такое ни к какой ответственности не привлечь. Это исключительно этические нормы. Вот он взял и выбросил фото как стружку от доски. Взять его не за что.

Получается, что единственным наказанием для фотографа может стать общественное порицание. К слову, под публикацией в социальных сетях появилось уже полсотни комментариев, и многие пользователи называют фотографа не иначе как свиньёй.

Фото: vk.com/omsk_live

Теги  •  #Иртыш #помойка #свалка #снимок #фото #фотограф

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