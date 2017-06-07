Омское правительство сэкономило на аренде дорожной техники 40 миллионов рублей

За лизинг дорожной техники областной бюджет заплатит 250 млн руб. Когда новые машины выйдут на дороги региона, пока неизвестно.

Подведены итоги аукциона на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение дорожной техники - комбинированных дорожных машин. Области таких машин необходимо закупить в количестве 31 единицы. Общую их стоимость чиновники оценили в 290,4 млн руб.

К торгам было допущено три компании, но победу одержало ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания", зарегистрированное в Москве. Москвичи снизили цену контракта на 40 млн руб., предложив за свои услуги 250 млн руб. Видимо, в ближайшее время стороны заключат контракт, но когда техника выйдет на дороги, пока непонятно. Согласно проекту контракта, ей будут пользоваться большинство дорожных предприятий региона, включая "Омскавтодор" и местные ДРСУ.

Лизинговые платежи область будет выплачивать равными частями по годам.