Омское правительство сэкономило на аренде дорожной техники 40 миллионов рублей

Подведены итоги аукциона на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение дорожной техники - комбинированных дорожных машин. Области таких машин необходимо закупить в количестве 31 единицы. Общую их стоимость чиновники оценили в 290,4 млн руб.
К торгам было допущено три компании, но победу одержало ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания", зарегистрированное в Москве. Москвичи снизили цену контракта на 40 млн руб., предложив за свои услуги 250 млн руб. Видимо, в ближайшее время стороны заключат контракт, но когда техника выйдет на дороги, пока непонятно. Согласно проекту контракта, ей будут пользоваться большинство дорожных предприятий региона, включая "Омскавтодор" и местные ДРСУ.
Лизинговые платежи область будет выплачивать равными частями по годам.