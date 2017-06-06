В Омске по ночам ремонтируют дороги

Один из пользователей социальных сетей стал свидетелем того, как минувшей ночью на улице Гуртьева шёл дорожный ремонт. Автор поста интересуется, почему это происходит в три часа ночи. Сами дорожники утверждают, что таково "распоряжение администрации".

В комментариях омичи обращают внимание на то, что ремонт дороги в дневное время мог бы вызвать многочисленные заторы. Большинство горожан сходится во мнении, что дорожный ремонт хорош в любое время дня и ночи - лишь бы он происходил.