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В Омске по ночам ремонтируют дороги
Общество  •   6 июня 2017, 07:21, последнее обновление 6 июня 2017, 10:48  •  печать

В Омске по ночам ремонтируют дороги

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В социальных сетях обсуждают ночную работу дорожников.

Один из пользователей социальных сетей стал свидетелем того, как минувшей ночью на улице Гуртьева шёл дорожный ремонт. Автор поста интересуется, почему это происходит в три часа ночи. Сами дорожники утверждают, что таково "распоряжение администрации".

В комментариях омичи обращают внимание на то, что ремонт дороги в дневное время мог бы вызвать многочисленные заторы. Большинство горожан сходится во мнении, что дорожный ремонт хорош в любое время дня и ночи - лишь бы он происходил.

 

 

Теги  •  #городские дороги #плановый ремонт

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Комментарии
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Анна Мишина  •  6 июня 2017, 09:32

По-моему, правильное решение администрации. Не в час пик же делать ремонт.

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Виктор Монин  •  6 июня 2017, 09:18

Лишь бы качество ночного ремонта было нормальным. Но вообще, ночью лучше, меньше пробок будет.

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