Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ребёнка не могли доставить в больницу

В омское село Большая Бича пришлось выезжать омским спасателям, чтобы доставить годовалого малыша, у которого было подозрение на острую кишечную инфекцию, в медицинское учреждение.

О ЧП в Главное управление МЧС России по Омской области вчера поздно вечером сообщили встревоженные родители годовалого ребёнка. Они проживают в селе Большая Бича Усть-Ишимского района, с которым нарушено транспортное сообщение из-за паводка. Добраться туда можно лишь на плавсредствах и высокопроходимой технике. У малыша было подозрение на острую кишечную инфекцию, требовалась госпитализация. До ближайшего фельдшерского пункта в посёлке Малая Бича 14 километров. Но обеспокоенные родители просили привезти к ним медицинского работника и госпитализировать мальчика в Усть-Ишимскую центральную районную больницу в 51 километре от их места жительства.

На помощь им выдвинулась группа спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России. Добираться до дома больного мальчика пришлось на спецмашинах - КамАЗе и УАЗе.

Путь был долгим не только к пострадавшему, но и когда мальчика повезли на госпитализацию. Малыша вовремя доставили в медицинское учреждение. Со слов медиков, с ним всё в порядке, он получает необходимое лечение, его жизни ничего не угрожает. Родители мальчика очень благодарили сотрудников, которые своевременно пришли на помощь, помогли преодолеть столь длинный путь и, самое главное, спасли их ребёнка.