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В Омске изменилось расписание электричек
Общество  •   5 июня 2017, 12:33, последнее обновление 5 июня 2017, 12:36  •  печать

В Омске изменилось расписание электричек

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На летний период изменилось расписание электричек на нескольких пригородных маршрутах.

В Омске с 1 июня из-за перехода на летний график пассажирских перевозок изменилось расписание пяти электричек. Ежедневно поезда № 6668 и № 6667 будут ездить по маршруту "Омск - Татарская - Омск". Отправление со станции Омск будет происходить в 13:35, а со станции Татарская - в 18:51.

Электрички № 6665 и № 6666, курсирующие по маршруту "Омск - Калачинская - Омск", будут ездить только по выходным дням. Электропоезда будут отправляться из Омска в 10:25, а со станции Калачинская - в 13:56. Также на весь период школьных каникул с 4 июня по 9 сентября будет отменена воскресная "студенческая" электричка № 6482, которая ездит по маршруту "Москаленки - Омск".

Омичей просят быть внимательнее к изменениям в расписании.

Теги  •  #летнее расписание #электричка

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