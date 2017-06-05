В Омске изменилось расписание электричек

В Омске с 1 июня из-за перехода на летний график пассажирских перевозок изменилось расписание пяти электричек. Ежедневно поезда № 6668 и № 6667 будут ездить по маршруту "Омск - Татарская - Омск". Отправление со станции Омск будет происходить в 13:35, а со станции Татарская - в 18:51.

Электрички № 6665 и № 6666, курсирующие по маршруту "Омск - Калачинская - Омск", будут ездить только по выходным дням. Электропоезда будут отправляться из Омска в 10:25, а со станции Калачинская - в 13:56. Также на весь период школьных каникул с 4 июня по 9 сентября будет отменена воскресная "студенческая" электричка № 6482, которая ездит по маршруту "Москаленки - Омск".

Омичей просят быть внимательнее к изменениям в расписании.