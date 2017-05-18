Омская прокуратура заинтересовалась отключениями горячей воды
Общество  •  18 мая 2017, 10:09, последнее обновление 18 мая 2017, 10:13  •  печать

Омская прокуратура заинтересовалась отключениями горячей воды

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24 многоквартирных дома в Центральном округе остались без горячего водоснабжения, причём отключения не были плановыми.

Прокуратура Центрального округа начала проверку ресурсоснабжающих компаний в связи с прекращением подачи горячего водоснабжения в 24 многоквартирных домах по улицам Краснознамённая, Завертяева, Ядринцева. Проверены будут ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск", ООО "Завод строительных конструкций-1" и ООО "УК "Наш дом".

- Проверка организована на предмет соблюдения требований Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа и иных требований жилищного законодательства при приостановлении предоставления коммунальных услуг. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в прокуратуре.

Теги  •  #горячая вода #плановое отключение #прокуратура

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