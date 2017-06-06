Умер омский журналист Дмитрий Гутенев

Бывший собственный корреспондент газеты "Правда" ушёл из жизни на 71 году, не сумев побороть тяжкую болезнь.

До последнего времени, несмотря на тяжёлую болезнь, Дмитрий Сергеевич Гутенев являлся членом редакционного совета газеты "Красный Путь", был её активным автором. Опытный и талантливый журналист, он многое передал молодым поколениям репортёров, и прежде всего неуклонное следование правде жизни, нетерпимость к несправедливости, чинушеству. Из-под его пера вышло также множество портретов наших замечательных современников.

ИА "Омск Здесь" выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича.

Прощание с Дмитрием Гутеневым пройдёт завтра, 7 июня, с 14 до 15 часов в ритуальном зале на ул. Партизанской, 20.