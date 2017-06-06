Умер омский журналист Дмитрий Гутенев

До последнего времени, несмотря на тяжёлую болезнь, Дмитрий Сергеевич Гутенев являлся членом редакционного совета газеты "Красный Путь", был её активным автором. Опытный и талантливый журналист, он многое передал молодым поколениям репортёров, и прежде всего неуклонное следование правде жизни, нетерпимость к несправедливости, чинушеству. Из-под его пера вышло также множество портретов наших замечательных современников.
ИА "Омск Здесь" выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича.
Прощание с Дмитрием Гутеневым пройдёт завтра, 7 июня, с 14 до 15 часов в ритуальном зале на ул. Партизанской, 20.