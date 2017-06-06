ИКЕА 1200*90
Умер омский журналист Дмитрий Гутенев
Общество  •   6 июня 2017, 15:33, последнее обновление 6 июня 2017, 15:56  •  печать

Умер омский журналист Дмитрий Гутенев

Автор:

Бывший собственный корреспондент газеты "Правда" ушёл из жизни на 71 году, не сумев побороть тяжкую болезнь.

До последнего времени, несмотря на тяжёлую болезнь, Дмитрий Сергеевич Гутенев являлся членом редакционного совета газеты "Красный Путь", был её активным автором. Опытный и талантливый журналист, он многое передал молодым поколениям репортёров, и прежде всего неуклонное следование правде жизни, нетерпимость к несправедливости, чинушеству. Из-под его пера вышло также множество портретов наших замечательных современников.

ИА "Омск Здесь" выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича.

Прощание с Дмитрием Гутеневым пройдёт завтра, 7 июня, с 14 до 15 часов в ритуальном зале на ул. Партизанской, 20.

Теги  •  #журналист #прощание

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Народный фронт вспомнил о пенсии вице-мэра Поповцева  •  сегодня, 17:42  •   1
Омичка убила сожителя ножом, а потом забыла об этом  •  сегодня, 17:22
Директора омской фирмы, работающей на нефтяников, подозревают в сокрытии налогов  •  сегодня, 17:15
Об этом можно было только мечтать. Шлеменко о своей быстрой победе  •  сегодня, 16:54  •    •  
В Омской области чиновникам на юбилей дарили по три зарплаты  •  сегодня, 16:36  •   1
19-летний омич упал с крыши высотки и погиб  •  сегодня, 15:56  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400