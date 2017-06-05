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Похоронные агенты платили омским медикам за информацию об умерших
Общество  •   5 июня 2017, 12:19, последнее обновление 5 июня 2017, 12:36  •  печать

Похоронные агенты платили омским медикам за информацию об умерших

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На получении взятки пойманы две сотрудницы патологоанатомического отделения городской клинической больницы № 11.

Как сообщают омские полицейские, 31 мая 2017 года после изучения материалов, собранных сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области, следственными органами СУ СК России по Омской области приняты решения о возбуждении уголовных дел по четырём фактам получения взяток. Как выясняется, их брали работники патологоанатомического отделения городской клинической больницы № 11.

Под подозрением оказались 46-летняя заведующая и 44-летняя санитарка отделения. Правоохранители выяснили, что медики получали незаконные денежные вознаграждения за ускоренную выдачу свидетельств о смерти и тел покойных, а также общее покровительство. За несколько лет своей деятельности от каждого ритуального агента медики получили от 70 до 250 тыс. руб.

Сейчас в рамках уголовного дела проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, проверяется информация о других фактах незаконной деятельности подозреваемых.  Добавим, за совершение должностного преступления им грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги  •  #больница #взятка #полиция

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Комментарии
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Александр Комаров  •  5 июня 2017, 12:36

Коррупция добралась и до этой своеобразной отрасли медицины, да, денег всем мало.

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