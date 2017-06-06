Омские приставы примут долги на выезде

УФССП России по Омской области организует акцию "Узнай о своих долгах!". Завтра, 7 июня, в ТК "Континет" омичи смогу проверить, если у них долги и рассчитаться с ними. С 12:00 до 18:00 в торговом комплексе "Континент" будет работать выездной пункт Омского районного отдела судебных приставов. Кроме того, в дни проведения акции усилится работа судебных приставов-исполнителей.

В это время будет проводиться активное взыскание задолженностей по штрафам, алиментам и коммунальным платежам. Также узнать актуальную информацию о своих долгах можно в «Банке данных исполнительных производств» на сайте УФССП по Омской области.