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Омские приставы примут долги на выезде
Общество  •   6 июня 2017, 14:42, последнее обновление 6 июня 2017, 14:54  •  печать

Омские приставы примут долги на выезде

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7 июня в ТК "Континент" судебные приставы откроют выездной пункт принятия долгов.

УФССП России по Омской области организует акцию "Узнай о своих долгах!". Завтра, 7 июня, в ТК "Континет" омичи смогу проверить, если у них долги и рассчитаться с ними. С 12:00 до 18:00 в торговом комплексе "Континент" будет работать выездной пункт Омского районного отдела судебных приставов. Кроме того, в дни проведения акции усилится работа судебных приставов-исполнителей.

В это время будет проводиться активное взыскание задолженностей по штрафам, алиментам и коммунальным платежам. Также узнать актуальную информацию о своих долгах можно в «Банке данных исполнительных производств» на сайте УФССП по Омской области.

Теги  •  #акция #долг #приставы

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