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Омск может попасть в Книгу рекордов России как самый танцующий город
Общество  •   5 июня 2017, 17:52  •  печать

Омск может попасть в Книгу рекордов России как самый танцующий город

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На Дне омича готовятся установить рекорд России.

На праздновании Дня омича 29 июля Омск может войти в Книгу рекордов России как самый танцующий город страны, сообщает пресс-служба администрации города. Одновременно на танцплощадку выйдут 10 тыс. человек.

Омск - самый танцующий город России, и мы докажем это! - заявила соорганизатор Дня омича, руководитель студии танца Марина Брагина. - Планируем организовать одновременный танец не менее 10 тысяч человек. День омича - праздник для позитивных, увлечённых людей, готовых менять к лучшему мир вокруг себя.

В 2017 году День омича пройдёт во второй раз. В парке на Зелёном острове организаторы планируют собрать 20 тыс. человек. Праздник станет открытой площадкой для активных горожан. На территории парка появятся площадь Фестивальная (творческая площадка), улица Ремесленная, Тимуровский проезд и улица 8-го Марта (мастеровая площадка), Нобелевский тупик (площадка квестов), улица Весёлая (детская и семейная площадка), площадь Единства (площадка национальных культур), улица Зоологическая (интерактивная площадка с животными), Олимпийская деревня (спортивная площадка) и Танцевальный квартал.

Теги  •  #день омича #танцы

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