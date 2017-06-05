В Кировском округе Омска появятся новые уличные тренажёры

На средства муниципального гранта в Кировском округе Омска усовершенствуют детскую площадку и установят новые детские тренажёры, сообщает пресс-служба администрации города. На эти цели будет выделено 320 тыс. руб. Детская площадка на улице 70 лет Октября между жилыми домами № 20, № 20 корп. 2 и № 22 корп. 2 появилась в 2016 году. Теперь рядом с ней появится тренажёрный комплекс.

Поддержку мэрии Омска получил проект местного КТОСа "Дворовый спорт начинается с тебя!". Он победил на конкурсе по реализации общественно полезных проектов.