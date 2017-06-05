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В Кировском округе Омска появятся новые уличные тренажёры
Общество  •   5 июня 2017, 17:17, последнее обновление 5 июня 2017, 17:20  •  печать

В Кировском округе Омска появятся новые уличные тренажёры

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Новые уличные тренажёры появятся на улице 70 лет Октября.

На средства муниципального гранта в Кировском округе Омска усовершенствуют детскую площадку и установят новые детские тренажёры, сообщает пресс-служба администрации города. На эти цели будет выделено 320 тыс. руб. Детская площадка на улице 70 лет Октября между жилыми домами № 20, № 20 корп. 2 и № 22 корп. 2 появилась в 2016 году. Теперь рядом с ней появится тренажёрный комплекс.

Поддержку мэрии Омска получил проект местного КТОСа "Дворовый спорт начинается с тебя!". Он победил на конкурсе по реализации общественно полезных проектов.

Теги  •  #грант #Кировский округ

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Комментарии
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Анна П.  •  5 июня 2017, 18:16

Вот это поистине общественно полезный проект. Он позволит детям, а особенно подросткам, направить свою бурлящую и кипучую энергию в конструктивное русло. И для здоровья польза.

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Елена Соколова  •  5 июня 2017, 17:44

Тренажеры подойдут и взрослым, самым любимым станет первый слева, с дисками. На таком и пенсионеры с удовольствием упражняются.

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