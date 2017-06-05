Омские заключённые смогут поклониться иконе "Умягчение злых сердец"

В пятницу, 2 июня, в Омск из Москвы прибыла чудотворная икона Божьей Матери "Умягчение злых сердец". Она напоминает о милосердии и терпимости, а сама Божия Матерь через неё призывает всех людей стать добрей. 3 и 4 июня икона находилась в Успенском соборе, а сегодня, 5 июня, святыню забрали в отдел тюремного служения, где она пробудет по 10 июня.

Как рассказали в УФСИН России по Омской области, помощник начальника Управления по организации работы с верующими протоиерей Алексий Айжинас провёл торжественную службу, а также рассказал сотрудникам об иконе и её значении для православных верующих. В частности, о том, что в честь иконы "Умягчения злых сердец" назван храм в колонии-поселении № 13. Он находится за территорией учреждения, его могут посещать как осуждённые, так и жители микрорайона Осташково. На память об этом событии сотрудники ведомства получили образок с изображением святыни. Затем икона "Умягчение злых сердец" будет привезена во все подразделения УФСИН России по Омской области.

После икону доставят в Калачинскую епархию (11-14 июня), Тарскую епархию (15-18 июня), Исилькульскую епархию (19-21 июня). 22 июня она будет находиться в Марьяновском благочинии, а после - в Свято-Серафимовском женском монастыре, 23 июня - в Азовском и Таврическом благочиниях. Затем 24 июня икона снова вернётся в Успенский собор, где будет доступна для поклонения с 8:00 до 20:00. В 11:00 и 15:00 в храме будет совершаться молебен с чтением акафиста перед иконой. 25 июня святыню доставят в Воскресенский собор, где она также будет открыта для поклонения.

Фото: УФСИН России по Омской области