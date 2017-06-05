Омичи-дольщики начали голодовку в Новосибирске с требованием оформить договоры

От 30 до 40 покупателей квартир в долгострое начали бессрочную голодовку в центре Новосибирска. Они требуют оформления договоров долевого участия, сообщает ТАСС.

По словам одного из участников акции протеста Вячеслава Лебедева, дольщики хотят, чтобы им оформили договоры на те квартиры, которые они оплатили в полном размере. Голодовка будет продолжаться до тех пор, пока вопрос каким-либо образом не будет решён. Одной из участниц уже понадобилась помощь врачей - из-за волнения ей стало плохо с сердцем, и её увезли на скорой. К счастью, всё обошлось.

Отметим, что на площади напротив мэрии Новосибирска собрались не только новосибирцы, но также жители Омской, Томской и Кемеровской областей. Голодовка началась в 7 часов утра, и за это время к участникам акции вышел первый заместитель главы города Геннадий Захаров. Также за это время мимо прошли несколько представителей мэрии.

Строительство дома в Новосибирске на улице Тульской, 82, началось в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Тогда покупатели также вышли на голодовку и добились назначения нового застройщика в 2011 году - ООО "Баутехник". После этого были проданы десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими - только предварительные, так и не оформив их толком.