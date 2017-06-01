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Суд обязал омских чиновников достроить дом для дольщиков на "Московке-2"
Общество  •   1 июня 2017, 11:05, последнее обновление 1 июня 2017, 11:18  •  печать

Суд обязал омских чиновников достроить дом для дольщиков на "Московке-2"

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Строительством проблемного дома занимался региональный Фонд "Жилище". До 1 августа 2017 года на объекте должны начаться работы.

Ленинский суд удовлетворил исковое заявление омской прокуратуры, которая требовала возобновить строительство многоквартирного жилого дома № 2 в квартале "Б" жилого комплекса "Московка-2". Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что строительство дома велось подрядчиком ООО "Форвард" на основании договора подряда от 8 августа 2014 года. Застройщиком работ выступал Фонд развития жилищного строительства Омской области "Жилище". Для строительства многоэтажки привлекались средства дольщиков. Заключён 101 договор участия в долевом строительстве. Планировалось, что объект сдадут в первом квартале 2016 года.

Но сроки были нарушены. По инициативе застройщика договор подряда с "Форвардом" расторгнут, при этом новый договор с другой организацией заключён не был. Директору Фонда вносились представления, он привлекался к административной ответственности. Но итог оставался прежним.

- Отсутствие действенных мер по завершению строительства дома повлекло нарушение срока введения его в эксплуатацию, а также нарушило права граждан - участников долевого строительства на своевременное получение жилых помещений, - поясняют в региональной прокуратуре. - В связи с этим прокурор Ленинского округа направил в суд исковое заявление с требованиями обязать Фонд жилищного строительства Омской области "Жилище" возобновить и завершить строительство многоквартирного жилого дома.

Суд обязал чиновников из фонда "Жилище" до 1 августа 2017 года возобновить строительные работы. Завершиться они должны к 1 февраля 2018 года, а до 1 апреля 2018-го квартиры необходимо передать дольщикам.

Теги  •  #дольщики #Московка-2 #прокуратура

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Комментарии
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Jack Daniels  •  1 июня 2017, 12:10

Еще бы и штраф впаять этому фонду и его придурковатому директору - в пользу обездоленных дольщиков, скажем, по справедливости - в размере 12% годовых от внесенной каждым дольщиком суммы - за все дни просрочки сдачи в эксплуатацию дома.

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