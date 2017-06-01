Суд обязал омских чиновников достроить дом для дольщиков на "Московке-2"

Ленинский суд удовлетворил исковое заявление омской прокуратуры, которая требовала возобновить строительство многоквартирного жилого дома № 2 в квартале "Б" жилого комплекса "Московка-2". Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что строительство дома велось подрядчиком ООО "Форвард" на основании договора подряда от 8 августа 2014 года. Застройщиком работ выступал Фонд развития жилищного строительства Омской области "Жилище". Для строительства многоэтажки привлекались средства дольщиков. Заключён 101 договор участия в долевом строительстве. Планировалось, что объект сдадут в первом квартале 2016 года.

Но сроки были нарушены. По инициативе застройщика договор подряда с "Форвардом" расторгнут, при этом новый договор с другой организацией заключён не был. Директору Фонда вносились представления, он привлекался к административной ответственности. Но итог оставался прежним.

- Отсутствие действенных мер по завершению строительства дома повлекло нарушение срока введения его в эксплуатацию, а также нарушило права граждан - участников долевого строительства на своевременное получение жилых помещений, - поясняют в региональной прокуратуре. - В связи с этим прокурор Ленинского округа направил в суд исковое заявление с требованиями обязать Фонд жилищного строительства Омской области "Жилище" возобновить и завершить строительство многоквартирного жилого дома.

Суд обязал чиновников из фонда "Жилище" до 1 августа 2017 года возобновить строительные работы. Завершиться они должны к 1 февраля 2018 года, а до 1 апреля 2018-го квартиры необходимо передать дольщикам.