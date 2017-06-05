В Омской области детские лагеря подготовились к летнему сезону

С 15 мая сотрудники МЧС проверяют готовность летних лагерей к приезду детей. Заезд в детские оздоровительные учреждения возможен только после приёмки комиссии, в составе которой находятся сотрудники государственного пожарного надзора. Их задача - проверить уровень противопожарной защищённости лагерей и обучить персонал действиям в случае ЧС.

Особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации в зданиях, исправности систем пожарной автоматики и противопожарного водоснабжения, а также наличию огнетушителей. Кроме того, проверяется состояние электропроводки и безопасность электрооборудования.

В этом году в Омской области планируется открыть 43 загородных детских лагеря. Из них 32 лагеря отдыха и оздоровления, и 11 - санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия. В настоящее время приёмка завершена.