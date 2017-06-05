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В Омской области детские лагеря подготовились к летнему сезону
Общество  •   5 июня 2017, 13:13, последнее обновление 5 июня 2017, 13:13  •  печать

В Омской области детские лагеря подготовились к летнему сезону

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В Омской области завершена приёмка 43 детских лагерей перед открытием летнего сезона.

С 15 мая сотрудники МЧС проверяют готовность летних лагерей к приезду детей. Заезд в детские оздоровительные учреждения возможен только после приёмки комиссии, в составе которой находятся сотрудники государственного пожарного надзора. Их задача - проверить уровень противопожарной защищённости лагерей и обучить персонал действиям в случае ЧС.

Особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации в зданиях, исправности систем пожарной автоматики и противопожарного водоснабжения, а также наличию огнетушителей. Кроме того, проверяется состояние электропроводки и безопасность электрооборудования.

В этом году в Омской области планируется открыть 43 загородных детских лагеря. Из них 32 лагеря отдыха и оздоровления, и 11 - санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия. В настоящее время приёмка завершена.

Теги  •  #детский лагерь #лето #проверка

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