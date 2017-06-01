В Омской области откроется 600 детских лагерей

Летом 2017 года на территории Омской области будет работать 600 лагерей, которые смогут принять 67 тыс. детей. 514 юных омичей отправятся во всероссийские детские центры. В загородных лагерях будет организовано 26 профильных смен для 8 тыс. одарённых детей.

Губернатор Омской области Виктор Назаров по видеосвязи вчера принял участие во всероссийском совещании по вопросу организации детского отдыха и оздоровления с участием председателя правительства России Дмитрия Медведева. Премьер-министр обратил внимание на то, что руководители регионов должны лично контролировать организацию отдыха детей.

Из областного бюджета в этом году на организацию детского отдыха выделено 382 млн рублей. К работе приступили уже три загородных лагеря. В первых числах июня смены откроют все оздоровительные учреждения.