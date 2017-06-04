Махнул, не глядя... в Иртыш. Как 16-летний подросток спасал тонувших в реке маленьких девочек

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Махнул, не глядя... в Иртыш. Как 16-летний подросток спасал тонувших в реке маленьких девочек.

- По гамбургскому счёту. Кто и почему расплачивается за махинации с землёй бывшего вице-губернатора?

- Потерянные в детстве. Почему пропадают дети, и что делать, чтобы вернуть ребёнка?

- В шпоре рождается истина. Какими уловками пользуются современные школьники на госэкзамене?