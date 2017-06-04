Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Махнул, не глядя... в Иртыш. Как 16-летний подросток спасал тонувших в реке маленьких девочек.
- По гамбургскому счёту. Кто и почему расплачивается за махинации с землёй бывшего вице-губернатора?
- Потерянные в детстве. Почему пропадают дети, и что делать, чтобы вернуть ребёнка?
- В шпоре рождается истина. Какими уловками пользуются современные школьники на госэкзамене?
Поощрить парня надо бы, такие поступки освещать шире нужно, вот они скромные герои, думаю спасательные ведомства не останутся в стороне.
Больше всего, конечно, впечатлил поступок 16-летнего парня, спасшего детей. Настоящий герой!