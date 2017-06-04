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Махнул, не глядя... в Иртыш. Как 16-летний подросток спасал тонувших в реке маленьких девочек
Общество  •   4 июня 2017, 10:05  •  печать

Махнул, не глядя... в Иртыш. Как 16-летний подросток спасал тонувших в реке маленьких девочек

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Махнул, не глядя... в Иртыш. Как 16-летний подросток спасал тонувших в реке маленьких девочек.

- По гамбургскому счёту. Кто и почему расплачивается за махинации с землёй бывшего вице-губернатора?

- Потерянные в детстве. Почему пропадают дети, и что делать, чтобы вернуть ребёнка? 

- В шпоре рождается истина. Какими уловками пользуются современные школьники на госэкзамене?

Теги  •  #видео

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  4 июня 2017, 10:48

Поощрить парня надо бы, такие поступки освещать шире нужно, вот они скромные герои, думаю спасательные ведомства не останутся в стороне.

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Николай Каринин  •  4 июня 2017, 10:03

Больше всего, конечно, впечатлил поступок 16-летнего парня, спасшего детей. Настоящий герой!

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