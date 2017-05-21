Кто и почему мешает омским фермерам работать, не пуская их на их же земельные участки?

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Кто и почему мешает омским фермерам работать, не пуская их на их же земельные участки?

- Омск встанет в многокилометровых пробках. Можно ли было избежать проблем с трафиком, и где теперь искать объездные пути водителям?

- Как пробежать 21 километр и... выжить. Секреты подготовки к полумарафону и правила поведения на дистанции.