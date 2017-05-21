Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":
- Кто и почему мешает омским фермерам работать, не пуская их на их же земельные участки?
- Омск встанет в многокилометровых пробках. Можно ли было избежать проблем с трафиком, и где теперь искать объездные пути водителям?
- Как пробежать 21 километр и... выжить. Секреты подготовки к полумарафону и правила поведения на дистанции.
Дистанция в 21 км не только трудна, но и опасна. Не подготовленным людям лучше вообще этим не заниматься, чтобы здоровье не испортить.