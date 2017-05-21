Кто и почему мешает омским фермерам работать, не пуская их на их же земельные участки?
Общество  •  21 мая 2017, 09:49, последнее обновление 21 мая 2017, 09:50  •  печать

Кто и почему мешает омским фермерам работать, не пуская их на их же земельные участки?

Смотрите в свежем выпуске итоговой программы "Омск Здесь":

- Кто и почему мешает омским фермерам работать, не пуская их на их же земельные участки?

- Омск встанет в многокилометровых пробках. Можно ли было избежать проблем с трафиком, и где теперь искать объездные пути водителям? 

- Как пробежать 21 километр и... выжить. Секреты подготовки к полумарафону и правила поведения на дистанции. 

Теги  •  #видео

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Комментарии
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Андрей Днепровский  •  21 мая 2017, 10:34

Дистанция в 21 км не только трудна, но и опасна. Не подготовленным людям лучше вообще этим не заниматься, чтобы здоровье не испортить.

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