Омичи стали часто падать в транспорте

В Омске за прошедший месяц было зафиксировано 34 ДТП, в которых пассажиры упали в общественном транспорте.

В Омске в мае этого года произошло 34 ДТП, связанных с падением пассажиров в транспорте. Анализ аварийности показал, что большая часть этих случаев произошла в маршрутках, водители которых не всегда соблюдают ПДД. В основном несчастные случаи происходят из-за экстренного торможения или резких манёвров водителя транспорта.

Именно такая ситуация произошла сегодня около 9 часов утра. В троллейбусе, которым управлял 28-летний водитель, упала пассажирка. 48-летняя женщина доставлена в больницу. 31 мая произошла аналогичная ситуация в маршрутке, следовавшей по улице Багратиона. После ДТП 65-летняя омичка обратилась за помощью к врачам.

- Избежать подобных происшествий можно лишь следуя правилам безопасности как со стороны водителей, так и со стороны самих пассажиров, которым при передвижении в общественном транспорте обязательно нужно держаться за поручни, соблюдать бдительность при посадке и высадке из транспортного средства, не отвлекать водителя от управления, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области.

Автоинспекторы просят водителей общественного транспорта быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, чтобы избежать резких торможений. Начинать движение стоит после предупреждения пассажиров о планируемом манёвре.