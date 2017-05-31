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"Газпром межрегионгаз Омск" обязали включить газ жителям Первокирпичного
Общество  •  31 мая 2017, 11:08  •  печать

"Газпром межрегионгаз Омск" обязали включить газ жителям Первокирпичного

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Котельная, принадлежащая Заводу строительных конструкций-1, задолжала за потреблённый газ 38 млн руб. Более двух недель жители 24 домов остаются без горячего водоснабжения, поскольку местную котельную лишили голубого топлива.

16 мая ООО "Газпром межрегионгаз Омск" из-за долга ООО "Завод строительных конструкций-1", который составил 38 млн руб., ограничил подачу газа на котельную компании. В итоге жители 24 многоквартирных домов по ул. Краснознаменной, Завертяева, Ядринцева остались без горячего водоснабжения.

Прокуратура Центрального округа провела проверку и внесла представление руководителю ООО "ЗСК-1" с требованиями устранить нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Более того, в суд направлено исковое заявление с требованием обязать "Газпром межрегионгаз Омск" подключить котельную к газу.

- В целях незамедлительного восстановления прав граждан до рассмотрения иска по существу заявлены обеспечительные меры об обязании ООО "Газпром межрегионгаз Омск" возобновить подачу газа на котельную и не ограничивать её в дальнейшем, а ООО "ЗСК-1" - возобновить подачу тепловой энергии, - пояснили в прокуратуре.

Исковое заявление находится на рассмотрении в Центральном суде Омска.

Теги  •  #Газпром межрегионгаз Омск #отключение #прокуратура

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