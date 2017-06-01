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Росгвардейцы пресекли кражу крыши омского объекта культурного наследия
Происшествия  •   1 июня 2017, 15:44, последнее обновление 1 июня 2017, 15:45  •  печать

Росгвардейцы пресекли кражу крыши омского объекта культурного наследия

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Двое мужчин забрались на территорию Омского государственного аграрного университета и сняли крышу с объекта культурного наследия.

Накануне днём в омское управление Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в одном из высших учебных заведений. Прибывшим на место силовикам работник образовательного учреждения рассказал, что заметил на крыше одного из нежилых строений двух мужчин, которые занимались демонтажем кровельного железа. Росгвардейцы проследовали к месту совершения преступления, где увидели предполагаемых правонарушителей, которые загружали снятые листы профнастила в кузов своей машины.

- В ходе беседы с сотрудниками проникшие на территорию учебного заведения граждане стали уверять, что считали строение бесхозным, - рассказали в пресс-службе омского управления Росгвардии. - При этом расположенная на фасаде охранная табличка информировала о том, что здание находится на территории университета и является объектом историко-культурной ценности регионального значения.

Задержанные в итоге были переданы в полицию для проведения дальнейшей проверки.

Отметим, что в пресс-службе управления Росгвардии название вуза не указывают, но, как удалось выяснить "Омск Здесь", речь идёт об аграрном университете.

Теги  •  #кража #крыша #ОмГАУ #Росгвардия

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