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Глава МЧС наградит 16-летнего омича, спасшего из воды двух девочек
Общество  •   1 июня 2017, 14:47  •  печать

Глава МЧС наградит 16-летнего омича, спасшего из воды двух девочек

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Александр Ергин, не задумываясь прыгнул в воду, чтобы спасти двух девочек и их отца.

ГУ МЧС России по Омской области раскрыло подробности спасения двух девочек на Иртыше. Напомним, что 31 мая во время прогулки по набережной две девочки упали в воду. Тут же их спасать в Иртыш прыгнул отец. Все трое едва не погибли, но им на помощь вовремя пришёл 16-летний Александр Ергин.

Юноша воспитывается в центре социальной адаптации несовершеннолетних Омской области "Надежда" и проезжал мимо на автомобиле с преподавателями. Ергин помог вытащить из воды испуганных девочек, а затем и самого главу семейства, который несколько раз уходил под воду.

В ГУ МЧС России по Омской области готовятся документы на имя главы МЧС России Владимира Пучкова о награждении Александра Ергина ведомственным знаком отличия "Спасение на водах".

Теги  •  #МЧС #спасение

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