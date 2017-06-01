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Омичи устроили погоню за бараном на Левобережье
Общество  •   1 июня 2017, 12:13  •  печать

Омичи устроили погоню за бараном на Левобережье

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Животное выпрыгнуло из машины возле остановки "Поворотная" и никак не хотело возвращаться обратно. Около десятка омичей помогали хозяевам поймать беглеца.

Вчера вечером очевидец опубликовал любопытную видеозапись в паблике Regik55. Ему удалось запечатлеть на камеру, как двое омичей гоняются за бараном на одной из улиц Левобережья.

По словам очевидца, животное выпрыгнуло из машины около остановки "Поворотная", расположенной на улице 70 лет Октября. Около десятка прохожих подключилось к поимке беглеца.

Спасаясь от преследования, животное перебежало через дорогу, чуть не устроив ДТП. А затем баран и вовсе забрался на гору песка в надежде, что его не достанут. Чем закончилась ловля парнокопытного, и удалось ли его поймать - неизвестно.

Теги  •  #баран #видео

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  1 июня 2017, 12:45

Бараны двуногие гоняются за бараном четырехногим!)) - а если б еще и дтп - то двое баранов оказались бы в ментовке, а еще один - на вртеле в шашлычной (хотя, он, наверняка, уже и так там)

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