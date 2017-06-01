Омичи устроили погоню за бараном на Левобережье

Животное выпрыгнуло из машины возле остановки "Поворотная" и никак не хотело возвращаться обратно. Около десятка омичей помогали хозяевам поймать беглеца.

Вчера вечером очевидец опубликовал любопытную видеозапись в паблике Regik55. Ему удалось запечатлеть на камеру, как двое омичей гоняются за бараном на одной из улиц Левобережья.

По словам очевидца, животное выпрыгнуло из машины около остановки "Поворотная", расположенной на улице 70 лет Октября. Около десятка прохожих подключилось к поимке беглеца.