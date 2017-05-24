Волчица из Большереченского зоопарка впервые показала своих детёнышей
Общество  •  24 мая 2017, 10:20  •  печать

Волчица из Большереченского зоопарка впервые показала своих детёнышей

Автор:

Волчица Тайга впервые вывела своих одномесячных волчат на прогулку.

Сотрудники Большереченского зоопарка поделились фотографиями четырёх волчат, которые родились 20 апреля и впервые вышли на прогулку. Напомним, именно из-за них в зоопарке произошёл трагический случай. 22 апреля посетители Большереченского зоопарка сфотографировали окровавленного волка. Как пояснили тогда в зоопарке, самец приревновал мать к волчатам и пытался сделать подкоп. Волчица, защищая своё потомство, прокусила ему лапу.

- У того годовалого волчонка всё зажило быстро, как на... волчонке. Чуть прихрамывает, конечно, но уже носится вовсю, аппетит отличный! А эти волчата родились 20 апреля, так что на днях им исполнился месяц. Имён у них пока нет, - рассказали в зоопарке.

Теги  •  #Большереченский зоопарк #волк #волчонок #детеныш #фото

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Орлова  •  24 мая 2017, 13:10

Самец в подобных случаях может убить детенышей, чтобы получить возможность спариваться с самкой. Волчица поступила вполне логично.

Ответить
Последние новости
Товарооборот Омской области с Китаем увеличился в 4 раза  •  сегодня, 16:39
Омская биатлонистка Яна Романова объяснила закрытие своего фонда  •  сегодня, 16:28
Директора "Омской картографической фабрики" оштрафовали на 200 тысяч рублей  •  сегодня, 15:25
Омский банк "Сириус" требует взыскать 86 млн рублей с "Омскоблстройзаказчика"  •  сегодня, 15:17
Денис Костин остаётся в "Авангарде"  •  сегодня, 15:04
Омичам представят вероятного преемника Зюганова  •  сегодня, 14:30
Еще новости
Загрузка...
Ввавилон 7 лет 240х400