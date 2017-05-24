Волчица из Большереченского зоопарка впервые показала своих детёнышей

Сотрудники Большереченского зоопарка поделились фотографиями четырёх волчат, которые родились 20 апреля и впервые вышли на прогулку. Напомним, именно из-за них в зоопарке произошёл трагический случай. 22 апреля посетители Большереченского зоопарка сфотографировали окровавленного волка. Как пояснили тогда в зоопарке, самец приревновал мать к волчатам и пытался сделать подкоп. Волчица, защищая своё потомство, прокусила ему лапу.

- У того годовалого волчонка всё зажило быстро, как на... волчонке. Чуть прихрамывает, конечно, но уже носится вовсю, аппетит отличный! А эти волчата родились 20 апреля, так что на днях им исполнился месяц. Имён у них пока нет, - рассказали в зоопарке.