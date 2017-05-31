В Омской области пресечён ввоз 19 тонн свинины

Мясную продукцию без сопроводительных документов везли из Челябинска через Казахстан.

Управление Россельхознадзора по Омской области пресекло попытку провезти в Омск замороженное мясо без документов. Так, в ходе осмотра на границе транспортного средства и груза было установлено, что мясо свинина и свиные субпродукты общим весом 19,5 тонн сопровождаются товаротранспортной накладной и ветеринарной справкой на перемещение внутри города Челябинска.

- Сопроводительные документы для перевозки мяса между регионами Российской Федерации и по территории Евразийского экономического союза отсутствуют, - сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Кроме того, у специалистов из-за неправильной погрузки не было возможности проверить мясо прямо в рефрижераторе. Удалось это сделать лишь при полной разгрузке автомобиля. Сейчас мясо разместили для изолированного хранения без права использования. Теперь хозяину груза грозит административный штраф.

- После изучения и проверки всех обстоятельств дела будет принято решение о возможности использования задержанного мясосырья, - добавили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Омской области