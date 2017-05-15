Омская область станет пилотным регионом, в котором проверят продукты питания

Росстандарт начинает проверку продуктов питания на соответствие ГОСТам. В этом году проверка состоится в Омской области и ещё шести регионах.

Сегодня, 15 мая, Росстандарт, находящийся в ведении Минпромторга РФ, начинает пилотную проверку российских продуктов питания на соответствие стандартам, пишет ТАСС. В настоящее время ГОСТы являются добровольной системой сертификации, однако если производитель работает по ним, то его продукция должна соответствовать определённым требованиям.

С 15 мая 2017 года Росстандарт начинает приём заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов, - цитирует ТАСС сообщение Минпромторга РФ.

В 2017 года проверка коснётся семи регионов страны: Омской, Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Свердловской областей и Республики Крым. В следующем году проект начнёт работать на всей территории РФ.

Производители, прошедшие испытания, попадут в специальный реестр Росстандарта, после чего получат право наносить на свою продукцию специальную маркировку - знак Национальной системы стандартизации. Однако даже при этом участие в сертификации останется добровольным. По словам директора Минпромторга Дениса Мантурова, никаких ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет. Выбор предоставляется покупателю.

Отметим, что если на этикетке продукции будет указано, что она произведена по ГОСТу, но не соответствует заявленным стандартам, производителя привлекут к административной или уголовной ответственности. За введение в заблуждение потребителей изготовитель продукции может быть оштрафован сумму до 500 тыс. руб.