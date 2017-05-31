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Омичам объяснили причину задержки подачи горячей воды после планового отключения
Общество  •  31 мая 2017, 13:56, последнее обновление 31 мая 2017, 13:57  •  печать

Омичам объяснили причину задержки подачи горячей воды после планового отключения

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В компании РТС объяснили, почему плановое отключение горячей воды идёт вразрез с графиком.

Сразу несколько жителей Кировского округа сегодня обратились с жалобой на то, что отключение горячего водоснабжения затянулось на более длительный срок, чем объявлено. Напомним, в середине мая в Омске начали отключать горячую воду в квартирах. Большинство жителей миллионного города будут в течение двух недель терпеть неудобства. Повезло жителям лишь пяти микрорайонов, где горячей воды не будет всего неделю.

Так, например, воды, которая должна была поступить в квартиры омичей ещё вчера, 30 мая, до сих пор нет.  Всего в этот период от горячего водоснабжения были отключены 302 дома.

"31.05, час дня, где вода?! Ул. Крупской", - пишет Дарья Урусова.

"31 мая, Ватутина, воды до сих пор нет", - пишет Ярослав Жигалов.

"Масленникова, 9, 30е число, уже полдня прошло, а горячей воды нет. Не стыдно в такие холода на людях экономить?" - пишет Ирина Ерошевич.

Как рассказали в АО "РТС", в дома, где горячая вода по плану была отключена на 14 дней, блага цивилизации должны вернуться в течение следующего дня. "Как и подача тепла, подача горячей воды осуществляется в течение суток следующего дня. Вода должна пройти по трубам и нагреться. Сегодня в течение дня в домах, где вода должна была поступить 30 мая, появится", - сообщили "Омск Здесь" в компании.

Теги  •  #горячая вода #график #задержка #отключение

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