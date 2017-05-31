Центры занятости устроили на работу 15 тысяч омичей

По данным Главного управления службы занятости населения Омской области, на настоящий момент работодатели предложили 24 029 вакансий. Это число в пять раз больше, чем в прошлом году.
Зарегистрированный уровень безработицы составляет 1,2 %, в аналогичном периоде 2016 года - 1,3 %. На одну вакансию приходится 0,8 незанятых омичей.
Отметим, что с начала 2017 года благодаря центрам занятости нашли работу 15,3 тыс. человек, в том числе 7,5 тыс. безработных. Кроме того, более 1,8 тыс. безработных направили на профессиональное обучение.
Хорошо, что центры занятости помогают людям бороться с безработицей. И судя по цифрам не плохо помогают.