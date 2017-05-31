Центры занятости устроили на работу 15 тысяч омичей

В Омске с начала года 15,3 тыс. омичей сумели найти работу при поддержке центров занятости. Кроме того, работодатели предлагают 24 тыс. вакансий.

По данным Главного управления службы занятости населения Омской области, на настоящий момент работодатели предложили 24 029 вакансий. Это число в пять раз больше, чем в прошлом году.

Зарегистрированный уровень безработицы составляет 1,2 %, в аналогичном периоде 2016 года - 1,3 %. На одну вакансию приходится 0,8 незанятых омичей.

Отметим, что с начала 2017 года благодаря центрам занятости нашли работу 15,3 тыс. человек, в том числе 7,5 тыс. безработных. Кроме того, более 1,8 тыс. безработных направили на профессиональное обучение.