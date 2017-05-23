Для слабовидящих омичей в Амурском посёлке оптимизируют светофор
Общество  •  23 мая 2017, 16:42  •  печать

Для слабовидящих омичей в Амурском посёлке оптимизируют светофор

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По просьбе Всероссийского общества слепых изменится работа звукового оповещения светофора для пешеходов.

На пересечении улиц 21-я Амурская, 33-я Северная и 4-я Челюскинцев в Амурском посёлке по просьбе Всероссийского общества слепых оптимизируют работу светофора со звуковым оповещением.

Звуковое сопровождение будет работать только в отдельной пешеходной фазе, когда разрешено движение пешеходам во всех направлениях. При переходе регулируемого перекрёстка это позволит лучше ориентироваться слабовидящим омичам. В департаменте транспорта отмечают, что оптимизация позволит повысить безопасность перехода.

Теги  •  #Амурский поселок #светофор

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