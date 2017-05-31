Омский дендросад имени Гензе откроет сезон экскурсий

В Международный день защиты детей дендрологический сад имени Гензе открывает экскурсионные программы. 1 июня здесь состоятся специальные экскурсии для детей-сирот и многодетных семей.

Завтра, 1 июня, на территории дендрологического сада имени Гензе состоится открытие экскурсионных программ. В этот день пройдут социальные экскурсии для детей-сирот, многодетных семей и воспитанников детских домов и школ-интернатов. Также на экскурсию придут пенсионеры, инвалиды и малоимущие омичи.

Экскурсоводы расскажут детям историю создания известных растений, новых видов деревьев и редких растений, занесённых в Красную книгу России. Гости экскурсии смогут увидеть редкую для Омска змеевидную ель, знаменитую золотистую ель Гензе, а также голубую ель.

Кроме того, в этот день в парке пройдёт развлекательная программа в честь Международного дня защиты детей. На территории дендросада состоятся показательные выступления и шоу участников конного клуба "Радовесть". Дети смогут прокатиться на лошадях и пони, а также выиграть призы и купить сувениры.