Омские прокуроры пока не смогли вернуть горячую воду жителям Первокирпичного

На прошлой неделе 24 многоквартирных дома по улицам Краснознамённая, Завертяева, Ядринцева остались без горячего водоснабжения. Прокуратура Центрального округа Омска начала проверку ЗАО "Газпром межрегионгаз Омск", ООО "Завод строительных конструкций-1" и ООО "УК "Наш дом". Выясняется, что квартиры жителей микрорайона Первокирпичный отключили от горячей воды из-за долгов котельной за потреблённый газ. В "Газпром межрегионгазе Омск" оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. В прокуратуре "Омск Здесь" пояснили, что в настоящий момент проводится проверка, и делать преждевременные выводы пока рано.

Благо цивилизации в своих квартирах омичи, похоже, увидят ещё нескоро. В этих домах приближается плановое отключение горячей воды, и до этого момента подключать их к водоснабжению не будут. Значит, ещё как минимум несколько недель жители Первокирпичного будут греть воду в тазиках и кастрюлях.