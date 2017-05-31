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В выходные перекроют центр Омска
Общество  •  31 мая 2017, 12:19, последнее обновление 31 мая 2017, 13:03  •  печать

В выходные перекроют центр Омска

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4 июня будет прекращено движение от проспекта Карла Маркса до ул. Театральной. Здесь пройдёт благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей.

В воскресенье, 4 июня, с 16:00 до 18:00 по улице Потанина - на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Театральной - будет прекращено движение всех видов транспорта.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, прекращение движения связано с обращением ООО "Атлантида-Спорт". Организация проводит благотворительную акцию, посвящённую Международному дню защиты детей.

Также будет запрещена парковка всех видов транспорта с 20:00 3 июня до 18:00 4 июня в месте проведения акции.

Для информирования участников дорожного движения установят временные дорожные знаки и информационные щиты. 

Теги  •  #дети #дороги #перекрытие улиц

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