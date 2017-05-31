В выходные перекроют центр Омска

В воскресенье, 4 июня, с 16:00 до 18:00 по улице Потанина - на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Театральной - будет прекращено движение всех видов транспорта.
Как сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, прекращение движения связано с обращением ООО "Атлантида-Спорт". Организация проводит благотворительную акцию, посвящённую Международному дню защиты детей.
Также будет запрещена парковка всех видов транспорта с 20:00 3 июня до 18:00 4 июня в месте проведения акции.
Для информирования участников дорожного движения установят временные дорожные знаки и информационные щиты.