День защиты детей: программа мероприятий в Омске

1 июня в России отмечается Международный день защиты детей, призванный напомнить о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, получение образования и отдых. В Омске праздник начнётся в парке имени 30 лет ВЛКСМ с 11:00. Здесь для детей организуют "День мороженого", а также проведут конкурсы, викторины и квесты. На входе посетителям выдадут карту, по которой нужно будет искать подсказки, проходить лабиринты, разгадывать ребусы и взламывать сейфы. Весь день в парке будут работать аттракционы, фотозоны и аквагрим.

С 12.00 в сквере имени Дзержинского будут работать несколько игровых площадок и мастер-классов. Пройдёт также квест "Радуга желаний". Командам предоставят возможность пройти 7 игровых площадок по заранее выданной карте. Планируется, что в мероприятии примут участие около 700 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации не только из Омска, но и из районов области.

Праздник в природном парке "Птичья гавань" начнётся в 12:00. У главного входа собаки из центра зоотерапии "Дверь в лето" покажут представление, а в 12:30 дети смогут поучаствовать в эстафете "Весёлые старты" вместе с собаками. В 13:00 лошади из конного клуба "Радовесть" представят костюмированный выезд и скачки с препятствиями. После шоу будет организовано бесплатное катание на лошадях и экскурсия по парку.

Ожидается программа и на площади возле ТЦ "Омский" в 12:30. Для детей здесь будет подготовлен концерт. Здесь будут работать площадки мастер-классов. Дети смогут научиться делать куклы-обереги, поделки из воздушных шаров, бабочек из атласных лент и бус, цветочные букеты из шерстяных нитей, а также панно из глины.

В 13:30 откроется выставка портретов детей из детских домов "Галерея сердец". Также на площади у ТЦ будут работать специалисты центра психолого-медико-социального сопровождения, которые дадут консультации по воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Студенты ОмГПУ в Международный день защиты детей в 13:00 организуют праздничное мероприятие на площади перед ТЮЗом. Площадь преобразится и засияет летними красками: студенты и пришедшие на праздник дети разукрасят её цветными мелками. В это время с импровизированной сцены будут звучать детские песни в исполнении студентов. Также будут подготовлены увлекательные игры и конкурсная программа. В День защиты детей в ТЮЗе покажут сказку о том, как враждовали два семейства - белых и серых мышей.

Омский краеведческий музей приурочил ко Дню защиты детей познавательную программу с рассказами об играх крестьянских детей и жизни обитателей леса. Для гостей придумали игровые занятия "У лентяя Федорки на всё есть отговорки" и "Медведь в лесу, что боярин в городу", во время которых планируется организовать игры, эстафеты и конкурсы.

Летний праздник для детей в парке культуры и отдыха "Зеленый остров" состоится с 17:00 до 19:00. Здесь пройдёт концертная программа, а также можно будет поучаствовать в различных конкурсах.

В сквере напротив транспортной академии вечером состоится детский праздник "День открытий". С 17:00 для гостей заработает читальный зал со стихами, через полчаса начнутся концерт и игры. В 19:00 артисты покажут спектакль "Путешествие с куклами", а спустя час в сквере зазвучат мелодии саксофона.

В Большереченском зоопарке проведут масштабную программу. Здесь организуют конкурс рисунков на асфальте, фотовыставку, перетягивание каната и другие спортивные викторины. Кроме того, детям предложат сыграть в лотерею и поучаствовать в конкурсах. Вход в зоопарк с 10:00 до 12:00 для детей до 12 лет будет бесплатный.

Добавим также, что в этот день для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет организована благотворительная прогулка на теплоходе по Иртышу. После речной прогулки их пригласят в омский ТЮЗ на спектакль "Три толстяка".