Мэрия Омска ввела в эксплуатацию два дома на улице Завертяева

Для расселения ветхого и аварийного жилья в Омске построено ещё два многоквартирных дома.

На улице Завертяева ввели в эксплуатацию два многоквартирных дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Администрацией Омска осуществляются мероприятия по постановке новых квартир на кадастровый учёт и регистрации права муниципальной собственности, а также проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации. Распределяться новые квартиры будут путём жеребьёвки. В ближайшее время в них переедут 197 семей (605 человек).

В соответствии с муниципальными контрактами строительно-монтажные работы выполняло ООО "СМУ-2 Стройбетон "Космическое", - заявил первый заместитель директора департамента строительства Сергей Жуков. - В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены сантехническое оборудование, электроплиты, межкомнатные двери, пластиковые окна, произведено остекление балконов.

В июле этого года будет введён в эксплуатацию ещё один дом на улице Барнаульской для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.