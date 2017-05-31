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В Омске промоют 440 километров канализации
Общество  •  31 мая 2017, 11:44  •  печать

В Омске промоют 440 километров канализации

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В рамках подготовки к отопительному сезону во всех округах Омска пройдёт ремонт сетей.

Специалисты "ОмскВодоканала" готовятся выполнить техническое обслуживание, ремонт оборудования водопроводных и канализационных сетей, а также насосных станций в рамках летней ремонтной кампании. Капитальному ремонту подвергнутся 80 водопроводных и 247 канализационных колодцев.

Будут промыты 440 километров канализационных сетей. В течение лета обновят более 14 километров сетей водопровода и канализации.

На проспекте Мира мы заменим аварийные участки водопроводных сетей общей протяжённостью 215 метров, - заявил директор по производству ОАО "ОмскВодоканал" Галим Шамсутдинов. - В связи с плотной застройкой городка Нефтяников работы будут проведены с применением технологии горизонтально-направленного бурения. Этот способ не требует проведения земляных работ и оптимален для прокладки трубопроводов в густонаселённых районах с развитой транспортной инфраструктурой.

Технология горизонтально-направленного бурения применяется в Омске с декабря 2014 года. Таким способом был построен к 300-летию Омска новый водопровод в историческом центре города при реконструкции улицы Ленина.

Теги  •  #канализация #ОмскВодоканал

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