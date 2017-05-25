Омичи с пяти утра занимают очереди в детские поликлиники
Общество  •  25 мая 2017, 12:11, последнее обновление 25 мая 2017, 12:19  •  печать

Омичи с пяти утра занимают очереди в детские поликлиники

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В социальных сетях жалуются на длинные очереди за талонами в детской поликлинике.

На улице Вильямса, 26, в детскую поликлинику родители вынуждены занимать очередь за талонами с пяти утра. В социальных сетях одна из мам рассказала, что, придя сегодня к 5:50, она оказалась в очереди шестой. В 6:30 очередь выросла до 17 человек, которые шептались между собой о том, что талонов всё равно на всех не хватит.

 

В комментариях омичи сетуют на то, что для того, чтобы получить талоны часто приходится оставлять детей спящими без присмотра. Молодые мамы вынуждены бегать из очереди домой, чтобы проверить, спит ли ребёнок.

Теги  •  #детская поликлиника #очередь

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