Омичи с пяти утра занимают очереди в детские поликлиники

На улице Вильямса, 26, в детскую поликлинику родители вынуждены занимать очередь за талонами с пяти утра. В социальных сетях одна из мам рассказала, что, придя сегодня к 5:50, она оказалась в очереди шестой. В 6:30 очередь выросла до 17 человек, которые шептались между собой о том, что талонов всё равно на всех не хватит.

В комментариях омичи сетуют на то, что для того, чтобы получить талоны часто приходится оставлять детей спящими без присмотра. Молодые мамы вынуждены бегать из очереди домой, чтобы проверить, спит ли ребёнок.