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В августе Омск ждёт "Рембат"
Общество  •  30 мая 2017, 10:48  •  печать

В августе Омск ждёт "Рембат"

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Международный конкурс профессионального мастерства военных пройдёт в четыре этапа на полигоне Омского автобронетанкового института.

С 5 по 10 августа 2017 года в Омской области пройдёт международный конкурс "Рембат", входящий в официальную программу Армейских международных игр, организованных министерством обороны России. "Рембат" - это своеобразный конкурс профессионального мастерства по обслуживанию бронетанкового вооружения и специальной военной автомобильной техники.

Планируется, что в соревнованиях примут участие специалисты по ремонту техники из Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. Российскую Федерацию будут представлять сборная команда министерства обороны. Свои навыки и умения военные будут демонстрировать на полигоне Омского автобронетанкового института. Будет задействована боевая и специальная техника, в том числе мастерские технического обслуживания, ремонтно-эвакуационные машины, бронированные ремонтно-эвакуационные и другие машины.

Конкурс "Рембат" в Омске пройдёт в четыре этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-спортивный этап, смешанная эстафета. В рамках каждого этапа проводятся соревнования команд по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники.

Добавим, конкурс Омская область впервые приняла в 2016 году. По итогам четырёх этапов соревнований первое место заняла сборная команда министерства обороны России.

Теги  •  #конкурс #Министерство обороны РФ #Омский танковый институт

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