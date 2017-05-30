В августе Омск ждёт "Рембат"

Международный конкурс профессионального мастерства военных пройдёт в четыре этапа на полигоне Омского автобронетанкового института.

С 5 по 10 августа 2017 года в Омской области пройдёт международный конкурс "Рембат", входящий в официальную программу Армейских международных игр, организованных министерством обороны России. "Рембат" - это своеобразный конкурс профессионального мастерства по обслуживанию бронетанкового вооружения и специальной военной автомобильной техники.

Планируется, что в соревнованиях примут участие специалисты по ремонту техники из Китайской Народной Республики и Республики Казахстан. Российскую Федерацию будут представлять сборная команда министерства обороны. Свои навыки и умения военные будут демонстрировать на полигоне Омского автобронетанкового института. Будет задействована боевая и специальная техника, в том числе мастерские технического обслуживания, ремонтно-эвакуационные машины, бронированные ремонтно-эвакуационные и другие машины.

Конкурс "Рембат" в Омске пройдёт в четыре этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-спортивный этап, смешанная эстафета. В рамках каждого этапа проводятся соревнования команд по обслуживанию бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники.

Добавим, конкурс Омская область впервые приняла в 2016 году. По итогам четырёх этапов соревнований первое место заняла сборная команда министерства обороны России.