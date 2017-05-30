Омские туалеты оказались одними из самых дешёвых в России

Использование общественной уборной обойдётся в Омске в среднем в 10 рублей 24 копейки.

Омск попал в число городов с самыми дешёвыми общественными туалетами в стране. Такой рейтинг подготовил на основании данных Росстата журнал "Русский репортёр". Самые дешёвые места общественного пользования в Усть-Илимске Иркутской области. Здесь можно сходить в туалет всего за 4,64 рубля. Самые дорогие туалеты в Москве - 39,8 рубля.

Разовое пользование омскими уборными обойдётся в 10,24 рубля, что соответствует 50 месту в рейтинге из 136. Для сравнения, в Новосибирске такая услуга обойдётся в 15,52 рубля, а в Томске - 18,61.