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В Омске из-за реконструкции улицы Ленина перекрыли полосу движения на Ленинградской площади
Общество  •  30 мая 2017, 06:59, последнее обновление 30 мая 2017, 10:03  •  печать

В Омске из-за реконструкции улицы Ленина перекрыли полосу движения на Ленинградской площади

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Строители начали готовиться к установке столбов на Ленинградской площади.

На Ленинградской площади начали копать котлованы для столбов в рамках продолжения реконструкции улицы Ленина, сообщает НГС. Из-за этого в районе Ленинградского моста оказалась перекрыта одна полоса движения. Работу со столбами планируется завершить за две недели. При этом начата замена асфальтового покрытия на плитку на пешеходных дорожках.

В департаменте транспорта администрации города омским водителям порекомендовали не ездить по улице Ленина в ближайший год.

Теги  •  #Ленинградская площадь #перекрытие улиц

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Комментарии
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Иван Грегин  •  30 мая 2017, 10:04

Неудобно будет водителям, конечно, придется терпеть. Лишь бы все качественно сделали.

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