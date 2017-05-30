В Омске из-за реконструкции улицы Ленина перекрыли полосу движения на Ленинградской площади

На Ленинградской площади начали копать котлованы для столбов в рамках продолжения реконструкции улицы Ленина, сообщает НГС. Из-за этого в районе Ленинградского моста оказалась перекрыта одна полоса движения. Работу со столбами планируется завершить за две недели. При этом начата замена асфальтового покрытия на плитку на пешеходных дорожках.

В департаменте транспорта администрации города омским водителям порекомендовали не ездить по улице Ленина в ближайший год.