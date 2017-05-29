Омским дорожникам придётся платить за некачественное строительство окружной дороги

Управлению дорожного хозяйства региона выписан штраф в размере 180 тыс. руб. за то, что организация при строительстве окружной дороги нарушала требования проектной документации.

Управление дорожного хозяйства Омской области в арбитражном суде пытается доказать невиновность в правонарушении, которое нашло Сибирское управление Ростехнадзора. Выяснилось, что при строительстве окружной дороги (участок Фёдоровка - Александровка, мост через реку Камышловка) допущены нарушения проектной документации. Неверно выполнена система водоотведения моста. По проекту водоотвод должен осуществляться с дорожного полотна, а по факту он идёт с пешеходной части. Нарушена система дренажа из тела мостового полотна, в результате чего происходит увлажнение (замачивание) нижележащих железобетонных конструкций.

Ростехнадзор, собрав все "улики", выписал организации солидный штраф в 300 тыс. руб. Управление дорожного хозяйства, не согласившись с таким решением, обжаловало его в арбитраже. В суде Управление пыталось доказать: работы велись уже по изменённой проектной документации. Но выяснилось, что повторная госэкспертиза документации проводилась в конце февраля 2017 года, тогда как нарушение выявлено в октябре 2016-го.

В итоге суд всё-таки признал вину организации, учредителем которой является Омская область. Правда, снизил размер штрафа до 180 тыс. руб., аргументируя это тем, что анализ финансово-хозяйственного состояния организации свидетельствует о снижении основных показателей деятельности. Но решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, окружная дорога Фёдоровка - Александровка проходит по территории трёх районов области - Омского, Любинского и Марьяновского. Изначально этот объект должно было строить НПО "Мостовик", но договор был расторгнут, хотя компания Олега Шишова на этой дороге освоила 800 млн руб. Сейчас через суд с бывшего гендиректора "Мостовика" взыскивают аванс, выплаченный за строительство дороги. Завершало строительство дороги ДРСУ № 6.