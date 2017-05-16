В Омске должник дал приставу взятку, чтобы скрыть продажу арестованного имущества
Происшествия  •  16 мая 2017, 11:40, последнее обновление 16 мая 2017, 11:41  •  печать

В Омске должник дал приставу взятку, чтобы скрыть продажу арестованного имущества

Автор:

Омич с многомиллионной задолженностью продал арестованное имущество, а затем предложил судебному приставу 37 тыс. руб. за акт подтверждения сохранности собственности.

В отделе судебных приставов УФССП России по Омской области находится исполнительное производство в отношении омича, который имеет многомиллионные долги перед кредитными организациями и физическими лицами. Судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на его имущество.

Собственность осталась на хранении у владельца, который был предупреждён, что за его продажу грозит уголовная ответственность. Но должника это не остановило. Во время проверки сохранности арестованного имущества пристав обнаружил его отсутствие, после чего омич предложил сотруднику УФССП взятку в размере 37 тыс. руб. за сокрытие обнаруженной информации.

Пристав сообщил о произошедшем в отдел по противодействию коррупции Управления ФССП России по Омской области. Во время передачи денег должник был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по части третьей ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий".

Теги  •  #арест #взятка #имущество #судебный пристав

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Через Омск пробежит ультрамарафонец Александр Капер  •  сегодня, 15:59
Омичей позвали на туристскую ярмарку с мастер-классами и заплывом на лодках  •  сегодня, 15:27  •   1
В Омской области на рабочего Крапивинского месторождения напала змея  •  сегодня, 13:15  •   1
Выбран очередной подрядчик реконструкции "Саламандры" под омский Эрмитаж  •  сегодня, 13:00
"Ночь музеев - 2017": афиша акции в Омске  •  сегодня, 12:37
Омское ПАТП-4 выплатит 22 млн рублей пострадавшим в ДТП на Сыропятском тракте  •  сегодня, 12:29
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400