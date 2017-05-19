Омская компания "Берег" заплатит миллион рублей за дачу взятки

Руководство ООО "СК "Берег" заплатило взятку судебному приставу в размере 130 тыс. руб. За действия директора ответственность придётся нести и самой компании. Её ожидает миллионный административный штраф.

В марте 2014 года руководитель ООО "Строительная компания "Берег" через посредников перечислил на расчётный счёт судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Омской области в качестве взяток 130 тыс. руб. За вознаграждение строители хотели знать обо всех планируемых в отношении компании действиях по исполнительным производствам. Этот факт вскрылся, судебного пристава осудили, также как и директора организации.

Но ответственность понести придётся и самому юридическому лицу. Прокуратура Центрального округа Омска вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО СК "Берег" дела об административном правонарушении по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Обществу придётся выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.