Омская компания "Берег" заплатит миллион рублей за дачу взятки
Экономика  •  19 мая 2017, 16:22  •  печать

Омская компания "Берег" заплатит миллион рублей за дачу взятки

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Руководство ООО "СК "Берег" заплатило взятку судебному приставу в размере 130 тыс. руб. За действия директора ответственность придётся нести и самой компании. Её ожидает миллионный административный штраф.

В марте 2014 года руководитель ООО "Строительная компания "Берег" через посредников перечислил на расчётный счёт судебного пристава-исполнителя межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП России по Омской области в качестве взяток 130 тыс. руб. За вознаграждение строители хотели знать обо всех планируемых в отношении компании действиях по исполнительным производствам. Этот факт вскрылся, судебного пристава осудили, также как и директора организации.

Но ответственность понести придётся и самому юридическому лицу. Прокуратура Центрального округа Омска вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО СК "Берег" дела об административном правонарушении по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Обществу придётся выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

Теги  •  #взятка #прокуратура #строительная фирма

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