В Омске будут судить инструктора, организовавшего незаконные прыжки с парашютом

Начинающие парашютисты платили за тренировку 2500 руб., но даже не подозревали, что услуги, оказываемые инструктором, не отвечают требованиям безопасности.

Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обвиняемыми по нему проходят бывший инструктор парашютно-десантной подготовки "Омского аэроклуба" и старший авиационный начальник посадочной площадки "Камышино".

Они организовали курсы, на которых все желающие проходили парашютно-десантную подготовку. Иными словами, прыгали с парашюта. За прыжок со своих учеников они брали 2500 руб. Как выяснили следователи, обвиняемые провели две воздушные тренировки с использованием воздушного судна АН-2 с истёкшим сроком действия сертификата лётной годности. Они игнорировали и многочисленные требования безопасности.

Оказалось, что использованные парашютные системы представляют реальную опасность при их эксплуатации, потому что имеют не предусмотренные заводом-изготовителем конструктивные изменения, а также на момент тренировок истёк допустимый срок их эксплуатации. При проведении тренировок превышены нормы пассажировместимости самолета, а АН-2 управлял лишь один пилот, тогда как по закону должен быть и второй.

Чтобы доказать вину инструкторов, следователи провели десятки допросов свидетелей, в том числе омичей, которые воспользовались услугами обвиняемых. Проведены различные технически сложные экспертизы. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ грозит лишение свободы на срок до шести лет.