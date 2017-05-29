Поликлинику на Левом берегу, строившуюся к 300-летию Омска, сдадут к 2019 году

На достройку поликлиники по улице 70 лет Октября, которую планировалось сдать до конца 2017 года, необходимо ещё 260 млн руб. Сроки сдачи переносятся на 2018-2019 годы.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов в интервью телеканалу "Продвижение" заявил, что сдача новой поликлиники не Левом берегу все-таки может перенестись. Напомним, учреждение здравоохранения строилось по программе подготовки к 300-летию Омска. Однако в прошлом году двери свои так и не распахнуло. Подрядчик - компания из Санкт-Петербурга - сорвал все сроки, а позже вообще начал банкротиться.

- На объектах, строительство которых было запланировано к 300-летию Омска: театр "Галёрка", здание "Саламандры", поликлиника на Левом берегу, - ситуация не такая плохая, - отметил Владимир Стрельцов. - Впрочем, думаю, поликлинику удастся сдать лишь к 2018-2019 году. Дополнительно необходимо привлечь ещё 260 млн руб.

По словам министра, здание страхового общества "Саламандра", из-за реконструкции которого под уголовное дело попал бывший заместитель губернатора Станислав Гребенщиков, введут в эксплуатацию в следующем году.