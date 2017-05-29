В Омске жителей улицы Учебная терроризируют две вороны
Происшествия  •  29 мая 2017, 08:39, последнее обновление 29 мая 2017, 10:16  •  печать

В Омске жителей улицы Учебная терроризируют две вороны

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Омичка поделилась в социальных сетях историей о нападении на неё двух птиц.

В омских пабликах обсуждается история нападения ворон на жительницу дома по адресу улица Учебная, 155. Омичка рассказала, что по пути на работу на неё напали две птицы. Ранее вороны пытались помешать молодому человеку вынести мусор, при этом птицы игнорируют пожилых людей.

В комментариях омичи вспоминают приметы, связанные с излишним интересом ворон и советуют приобрести теннисную ракету для самообороны.

 

 

Теги  •  #вороны #нападение

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Комментарии
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Tatiana Artukh  •  29 мая 2017, 10:43

воронку образовывают.

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Юлия Скиба  •  29 мая 2017, 09:32

Вроде бы и смешная проблема, но реальная. Коммунальные службы должны отреагировать.

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